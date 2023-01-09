Агнешка Холланд: «Главное условие - фильмы должны быть хорошими»

В декабре 2022 года в Грузии прошел Тбилисский международный кинофестиваль, почетным гостем которого была Агнешка Холланд - польская режиссер, президент Европейской киноакадемии, трехкратная номинантка на «Оскар». На фестивале она была награждена почетным «Золотым Прометеем» - за вклад в мировое кино.

Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью с одной из наиболее влиятельных современных европейских постановщиц – о кино, политике, актуальности старых фильмов и планах на будущее.

- Госпожа Холланд, огромное спасибо за то, что согласились на интервью. Какие у Вас ощущения от первых дней фестиваля?

- Вы знаете, у меня такое ощущение, что я уже была здесь много раз. В Тбилиси очень теплая и немного хаотичная атмосфера, которую я хорошо знаю по другим фестивалям. И это очень похоже на то, как я представляла себе Грузию. Я была очень рада возможности показать грузинским зрителям свой фильм «Мистер Джонс». Этот фильм для меня действительно важен, и мне кажется, что сейчас он стал актуальнее. Я показывала его в нескольких местах, люблю этот фильм.

- В этом году Вы почетный гость фестиваля, а четыре Ваших фильма разных лет будут показаны в программе специальных показов. В одном из интервью Вы говорили, что никогда не считали себя великим режиссером и что иногда Вам не хватало способности подмечать что-то такое, что сделало бы фильмы актуальными много лет спустя. Меня очень заинтересовала эта фраза. Вы пересматриваете свои старые фильмы? И насколько, по Вашему ощущению, они актуальны в 2022 году?

- Да, я думаю, что большинство моих фильмов остаются актуальными и сейчас. И это хороший знак. Одни больше, другие - меньше, но все мои политические фильмы каким-то образом снова приобретают актуальность спустя годы. И в первую очередь - «Мистер Джонс». Это всё ещё довольно свежий фильм, ведь мы сняли его три года назад. Но сейчас он действительно стал гораздо более созвучен сегодняшнему дню, чем раньше.

- «Мистер Джонс» открывал фестиваль, и я согласен, что за эти три года он стал актуальней. Как Вы пришли к теме Голодомора, откуда интерес к этой страшной, но всё ещё малоизвестной странице советской истории?

- Я слышала о Голодоморе и знала о нем до этого. Я вообще интересуюсь историей этой части мира и много читала об украинской истории, советской истории и о Голодоморе. Сценарий прислала мне сценаристка Андреа Чалупа - американская журналистка и писательница с украинскими корнями. Ее дедушка пережил Голодомор, так что для нее это была очень важная тема. И она искала способ рассказать эту историю так, чтобы она была доступной, понятной и интересной для широкой аудитории. Именно поэтому она решила рассказать ее с точки зрения валлийского журналиста Гарета Джонса. Когда Андреа прислала мне сценарий, я поняла, что не хочу делать этот фильм, потому что у меня уже было три фильма о Холокосте. Снимать такое кино – это больно, это забирает большую часть твоей жизни и ты проводишь несколько лет внутри этой ужасной реальности. И, конечно, это накладывает психологический отпечаток, который нелегко смыть. Но когда я читала этот сценарий, то почувствовала, что это та история, которая должна быть рассказана. И проблема в том, что я, по многим причинам, могу рассказать ее лучше других. И что у меня есть довольно глубокое понимание сути этой истории. Так я и решила сделать это.

Агнешка Холланд Фото: Николай Команкин

Особенно потому, что долгое время была очень зла из-за того, что преступления нацистского режима в Германии всем хорошо известны, в то время как сталинские преступления так никогда глубоко и не были осознаны мировым сообществом. А это необходимо не только для других жертв, но и для того, чтобы не допустить повторения этих событий сейчас.

- Несколько лет назад в интервью Вы сказали, что у Вас нет иллюзий о Владимире Путине и что ему нет дела до прав человека, справедливости и других людей, потому что он занят только собой. И, к сожалению, при этом многие в России сейчас верят в то, что им говорят по телевизору. Как кино может бороться с тоталитарными режимами и пропагандой?

- Я думаю, что лучший способ – это бороться с ними. Это означает, что не нужно ждать, пока они падут сами собой, пытаться подкупить их или угодить им. То, что это не лучший метод, доказал сам Путин. Потому чтоб если бы реакция мирового сообщества в 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, была другой, если бы она не была чем-то вроде «шаг вперед – три шага назад», возможно, мы бы не пришли к этой фазе или были бы лучше подготовлены и оснащены. Всё дело в том, что Запад эти 8 лет кормил Путина огромными деньгами, которые позволили ему подготовить полномасштабное вторжение. Это доказывает, насколько мы глупы. Так что теперь я надеюсь, что урок был усвоен.

- Когда изучаешь Вашу карьеру и фильмографию, поражает разнообразие и диапазон работ. Вы учились кинопроизводству в Праге, затем стали работать с Анджеем Вайдой и Кшиштофом Занусси, сотрудничали с Кшиштофом Кесьльёвским. Возникает вопрос: как Вам удается быть одинаково убедительной и в независимых фестивальных драмах, в исторических фильмах и в то же время снимать эпизоды хитовых американских сериалов вроде «Карточного домика», «Любовников» и «Прослушки»? Как Вы, будучи успешным и состоявшимся кинорежиссером, пришли к работе на телевидении?

- Я была несколько разочарована. В 1990-е годы я жил в Лос-Анджелесе, в Голливуде, и к концу 90-х я разочаровалась в американском независимом кино. В это время оно стало в некотором роде очень похожим на лопату. Устаревшим, снова и снова повторяющим одни и те же идеи, одни и те же инструменты, использующим одни и те же средства.

Фото: Николай Команкин

И в тот самый момент телевидение начало занимать место кино, оно было гораздо более смелым и новаторским, а диапазон историй был гораздо богаче, чем в кино. Поэтому я захотела попробовать. Я хотела быть частью этого процесса. Думаю, что меня на телевидение привело любопытство, я просто хотела узнать, как это бывает.

- А как Вы думаете, какие виды или жанры кино и сериалов нужны нам в эти тяжелые, мрачные и жестокие времена? И какие жанры и формы кино могут понадобиться нам в ближайшие несколько лет? Каков вообще долг кинематографиста сегодня?

- Вы знаете, одним из главных качеств кинематографа всегда было разнообразие. То, что разные фильмы звучат очень по-разному, то, что они достигают разной аудитории. Вы всегда знаете, что есть люди, которые ищут в кино только развлечения. А есть люди, которые хотят какого-то более глубокого погружения, глубокого опыта, которые хотят увидеть что-то неожиданное, то, что изменит их воображение.

Агнешка Холланд Фото: Николай Команкин

Поэтому я думаю, что главное условие - это то, что фильмы должны быть хорошими. И если они хорошие, смелые, оригинальные и искренние, я верю, что они достигнут своей аудитории.

- На церемонии открытия фестиваля Вы упомянули, что хотите завершить свою карьеру комедией.

- Не просто комедией, а успешной комедией, а это гораздо сложнее. Сейчас у меня нет идей. У меня в планах поработать еще три-четыре года, может, немного больше. Так что нужно торопиться. И если у кого-нибудь есть хороший сценарий комедии, пожалуйста, обращайтесь.

С Агнешкой Холланд беседовал Иван Цуркан

Фото - Николай Команкин