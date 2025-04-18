Мандат сопредседателей Минской группы «утратил актуальность», заявила Захарова - Mediamax.am

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Мандат сопредседателей Минской группы «утратил актуальность», заявила Захарова


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Россия считает, что совместное предложение Баку и Еревана о ликвидации институтов Минской конференции ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта будет «оптимальным».

Как сообщает ТАСС, Захарова отметила, что после признания Арменией Карабаха неотъемлемой частью Азербайджана по итогам саммита под эгидой ЕС в Праге 6 октября 2022 года и кардинального изменения ситуации осенью 2023 года утвержденный ОБСЕ «мандат сопредседателей Минской группы по нагорно-карабахскому урегулированию утратил свою актуальность». 

 

«Мы полагаем, что оптимальный путь для принятия соответствующего решения - это совместное предложение Баку и Еревана о ликвидации указанных институтов. Со своей стороны намерены и впредь продолжать содействие партнерам в преодолении оставшихся препятствий для выхода на подписание мирного договора и в разблокировании транспортных, экономических коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской госграницы, решении гуманитарных вопросов», - добавила Захарова.

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