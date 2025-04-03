Лавров заявил о сохранении «высокого уровня политического диалога» с Ереваном

Ереван /Медиамакс/. По случаю 33-й годовщины установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией министры иностранных дел Армении и России Арарат Мирзоян и Сергей Лавров обменялись посланиями.

В послании Сергея Лаврова, в частности, говорится

«Опираясь на общность духовно-нравственных ценностей, традиционную прочность межотраслевых и гуманитарных контактов, Россия и Армения наработали солидную договорно-правовую базу, выстроили многогранные, равноправные, взаимовыгодные отношения.

Несмотря на попытки извне расшатать российско-армянское союзничество, нам удается сохранять высокий уровень политического диалога и внешнеполитической координации, наращивать торгово-экономическую кооперацию как по двусторонней линии, так и в формате общего интеграционного пространства. Готовы к продолжению совместной работы с целью дальнейшего углубления и совершенствования эффективности партнерства на благо граждан наших стран, в интересах укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе».