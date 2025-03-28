Ереван /Медиамакс/. Сегодня состоялся «обстоятельный телефонный разговор» президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении, в частности, говорится:

«Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-турецкого сотрудничества в различных областях, включая продвижение стратегических проектов в энергетической отрасли. С удовлетворением констатирована положительная динамика двусторонних связей, рост взаимной торговли.

Президент России поделился оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения украинского конфликта и нормализации российско-американских отношений. Отмечен конструктивный характер проведенных контактов на высшем и других уровнях.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку российско-американскому диалогу и готовность турецкой стороны содействовать продвижению «Черноморской сделки».

При обсуждении текущего положения в Сирии лидерами акцентирована важность обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности страны, необходимость оказания всемерной помощи ее властям и народу в целях укрепления внутриполитической стабильности, соблюдения законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения».

В сообщении администрация турецкого лидера, на которое ссылается ТАСС, в частности, говорится:

«Обсуждались двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что сотрудничество Турции и России имеет ключевое значение для решения региональных проблем, что Турция внимательно следит за процессом, начатым для прекращения продолжающейся войны между Россией и Украиной, и что Турция готова оказать любую поддержку, включая организацию мирных переговоров, для обеспечения почетного и прочного мира».