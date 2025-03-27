«Возможность не будет вечной»: Баку призвал Ереван ускорить подписание мирного соглашения

Ереван /Медиамакс/. Представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчина Амирбеков призвал Армению «ускорить подписание мирного соглашения».

«Один из факторов, побуждающих Армению идти на соглашение, осознание того, что эта возможность не будет вечной, было бы ошибкой упустить ее», - заявил в интервью аргентинскому изданию Perfil Эльчин Амирбеков.

Он сказал, что завершившиеся переговоры между Баку и Ереваном, которые были посвящены тексту мирного соглашения, создают условия для нормализации отношений и установления дипломатических связей.

«Однако для этого Армения должна внести изменения в свою конституцию, отказаться от территориальных претензий к нашей стране и вывести иностранные силы из приграничных районов. Мирное соглашение - это не конец, а начало. Мир строится не на заявлениях, а на конкретных шагах», - добавил Элчин Амирбеков.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, в свою очередь, заявил, что «мир может оказаться под угрозой из-за Азербайджана».