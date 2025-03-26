Арарат Мирзоян: «Из-за Азербайджана мир в регионе может оказаться под угрозой»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что «мир в регионе может оказаться под угрозой из-за Азербайджана».

Согласно сообщению пресс-службы МИД Армении, министр сказал в интервью бразильской газете Correio Braziliense:

«К сожалению, то, что мы слышим с азербайджанской стороны, звучит примерно так:

«Мы согласны с текстом, но этого недостаточно для мирного соглашения. Необходимо также обсудить за столом переговоров ряд предварительных условий, которые сделают подписание мирного договора возможным».

Эти предварительные условия включают в себя внесение изменений в Конституцию Армении и ограничения на поставки боеприпасов и оружия в Армению».

«Да, мы согласовали проект соглашения, но Азербайджан выдвигает предварительные условия и не реагирует положительно на другие наши предложения, которые могли бы обеспечить реальный и прочный мир на Южном Кавказе», - добавил Арарат Мирзоян.