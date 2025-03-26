«Продвигаемся вперед в наших контактах с новой американской администрацией» - Mediamax.am

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«Продвигаемся вперед в наших контактах с новой американской администрацией»


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что «мы находимся в контакте с администрацией США с целью понять, что можно сделать для установления стабильного мира на Южном Кавказе».

Согласно заявлению МИД Армении, министр в интервью бразильской газете Correio Braziliense:

 

«Несколько месяцев назад мы подписали очень важный документ с Соединенными Штатами: Хартию о стратегическом партнерстве. Это повышает уровень наших отношений. Мы продвигаемся вперед в сотрудничестве с новой американской администрацией. У нас уже было несколько встреч и контактов с нашими американскими партнерами. Мы видим заинтересованность в обеспечении мира на Южном Кавказе. Президент Трамп и его команда говорят о мире во всем мире. Поскольку мы глубоко заинтересованы в мире, это воодушевляет», - сказал Арарат Мирзоян.

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