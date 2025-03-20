Пашинян направил поздравительные послания духовному лидеру и президенту Ирана

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания Верховному лидеру Исламской революции аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту Ирана Масуду Пезешкиану по случаю праздника Новруз.

В послании, адресованном Верховному лидеру Исламской революции, в частности, говорится:

«Исторически крепкие дружеские отношения между нашими двумя странами и народами продолжают оставаться той основой, на которой многогранное и взаимовыгодное сотрудничество между Арменией и Ираном развивается и расширяется с каждым днем».

В своем послании президенту Ирана Пашинян отметил, что дружественные отношения с Ираном «имеют для нас особое значение, и мы готовы расширять и укреплять сотрудничество по всем направлениям».

«Пусть этот праздник, символизирующий пробуждение весны, принесет иранскому народу новые достижения и успехи, а тесные добрососедские отношения между Арменией и Ираном продолжат неуклонно развиваться на благо мира и процветания наших стран и всего региона», - говорится в послании.