Пашинян направил поздравительные послания духовному лидеру и президенту Ирана

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные послания Верховному лидеру Исламской революции аятолле Сейеду Али Хаменеи и президенту Ирана Масуду Пезешкиану по случаю праздника Новруз.
В послании, адресованном Верховному лидеру Исламской революции, в частности, говорится:
«Исторически крепкие дружеские отношения между нашими двумя странами и народами продолжают оставаться той основой, на которой многогранное и взаимовыгодное сотрудничество между Арменией и Ираном развивается и расширяется с каждым днем».
В своем послании президенту Ирана Пашинян отметил, что дружественные отношения с Ираном «имеют для нас особое значение, и мы готовы расширять и укреплять сотрудничество по всем направлениям».
«Пусть этот праздник, символизирующий пробуждение весны, принесет иранскому народу новые достижения и успехи, а тесные добрососедские отношения между Арменией и Ираном продолжат неуклонно развиваться на благо мира и процветания наших стран и всего региона», - говорится в послании.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.