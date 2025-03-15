«В согласованном тексте соглашения нет положения о «коридоре»»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что «завершение переговоров по мирному соглашению и согласование текста является чрезвычайно важной вехой».
«Согласованный текст мирного договора не содержит никаких положений о так называемом «коридоре». Вообще в соглашении нет ничего о механизмах деблокады. Все железные дороги, автодороги и инфраструктура Республики Армения останутся под суверенитетом и законодательством Республики Армения. В согласованном тексте также нет положения о том, что люди, проживавшие в обеих странах до распада СССР, а затем покинувшие эти территории, должны вернуться в свои дома или на территории, где жили их предки», - заявил министр в парламенте.
Он отметил, что в тексте соглашения «нет положений о конституциях, о которых заявляла азербайджанская сторона».
«Никакое мирное соглашение не может сразу дать ответы на все вопросы и волшебным образом превратить народы двух стран в друзей. Будут очень деликатные вопросы, которые потом надо будет обсудить и решить», - сказал Арарат Мирзоян.
Отвечая на вопрос о том, возможен ли вывод наблюдательной миссии Евросоюза с границ Армении с Азербайджаном, Арарат Мирзоян сказал:
«При подписании мирного соглашения Армения будет двигаться в направлении приемлемых и взаимовыгодных решений в вопросе сотрудничества с Миссией наблюдателей ЕС».
Он заверил, что в обсуждениях с Азербайджаном и международными партнерами «в центре внимания всегда находятся вопросы, которые остались за рамками мирного соглашения».
«Для полного урегулирования проблемы в первую очередь внимание уделялось гуманитарным вопросам и необходимости их решения. Мы, как и прежде, считаем, что решение гуманитарных вопросов, в первую очередь, освобождение пленных, заложников и других задержанных лиц, является очень важной составляющей для всеобъемлющего урегулирования», - заключил Арарат Мирзоян.
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