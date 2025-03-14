МИД Армении: Мирное соглашение готово к подписанию

Ереван /Медиамакс/. Министерство иностранных дел Армении заявило сегодня, что «мирное соглашение готово к подписанию».
МИД Армении выступил с заявлением, в котором говорится:
«МИД Армении по дипломатическим каналам довел до сведения МИД Азербайджана, что Армения принимает предложения Азербайджана по двум несогласованным статьям проекта «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Республикой Азербайджан» и предлагает выступить с совместным заявлением о согласовании текста проекта Мирного соглашения и завершении переговоров по проекту соглашения.
Официальный Баку предпочел сделать одностороннее заявление.
Министерство иностранных дел Армении подтверждает факт согласования проекта Соглашения «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Республикой Азербайджан» и завершения переговоров по согласованию проекта.
Таким образом, мирное соглашение готово к подписанию. Армения готова начать консультации с Азербайджаном о датах и месте подписания Соглашения».
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