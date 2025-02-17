Фидан: сторонам украинского конфликта придется принять «неприятные решения» - Mediamax.am

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Фидан: сторонам украинского конфликта придется принять «неприятные решения»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Глава МИД Турции Хакан Фидан сказал, что сторонам украинского конфликта придется принять несколько «неприятных решений», касающихся территориальной целостности Украины.

Как сообщает ТАСС, Фидан сказал в интервью телеканалу TRT World:

 

«В идеальном мире мы, конечно, хотели бы видеть, что территориальная целостность Украины сохранена. Но сейчас идет война, и, к сожалению, в это военное время нам приходится делать определенный выбор, принимать некоторые неприятные решения. Сейчас стороны и пытаются сделать этот выбор - что они могут отдать, что сохранить, о чем можно поговорить позже. Это некоторые из приоритетов, на проработке которых они сейчас очень сосредоточены».

 

Он напомнил, что Турция с самого начала пыталась способствовать урегулированию, поэтому нынешнее вовлечение США в этот процесс и исходящее от сторон желание прекращения огня «стало очень большой новостью».

 

Фидан заявил, что Турция готова играть активную роль в процессе урегулирования и в диалоге с Россией и Украиной:

 

«Мы предлагаем обеим сторонам площадку для переговоров. США, по моему впечатлению, сейчас находятся в процессе выработки плана. Я встречался с госсекретарем США Марко Рубио, у меня были долгие встречи с моими украинскими друзьями. Я вижу, что стороны сейчас формируют свои планы».

 

Говоря о позиции европейских стран и их потенциальной вовлеченности в процесс украинского урегулирования, Фидан отметил, что «с ними нужно консультироваться», но в то же время Турция «иногда не видит такого же зрелого поведения со стороны европейцев».

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