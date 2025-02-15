Рубио и Фидан обсудили усилия по поддержке «прочного мира» на Кавказе

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом вопросы «дальнейшего укрепления американо-турецких отношений и общих интересов в регионе».

«Госсекретарь подчеркнул необходимость тесного сотрудничества для поддержки стабильной и единой Сирии, которая не представляет угрозы для Соединенных Штатов, Турции или региона. Госсекретарь отметил лидирующую роль Турции в Глобальной коалиции по борьбе с ISIS, наши совместные усилия по поддержке справедливого и прочного мира на Южном Кавказе и нашу общую цель по прекращению войны России против Украины», - говорится в соообщении Госдепартамента США.

Медиамакс напоминает, что 24 января новоназначенный госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, чтобы «подтвердить важность американо-турецких отношений».

Отмечалось, что «госсекретарь и министр иностранных дел обсудили также важность прочного и достойного мира между Арменией и Азербайджаном».