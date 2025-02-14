Стремление Армении к миру не встречает взаимности, заявила посол Армении

Ереван /Медиамакс/. Посол Армении в Канаде Анаит Арутюнян заявила, что постоянные угрозы со стороны Азербайджана подрывают мирные инициативы.

Выступая на дискуссии «Армения и Грузия на грани», организованной Институтом европейских, российских и евразийских исследований Карлтонского университета, дипломат отметила, что достижение мира и безопасности в регионе затруднено действиями Азербайджана.

Анаит Арутюнян заметила при этом, что цроцесс достижения мира с Азербайджаном дополнительно осложняется внутренними проблемами, связанными с нарушением культурной целостности Армении и проблемой остающихся в Баку военнопленных.

Посол подчеркнула, что стремление Армении к миру не встречает взаимности, поскольку имеющий преимущество Азербайджан остается невосприимчивым.

Анаит Арутюнян подчеркнула важную роль международной дипломатии в поддержке мирных усилий путем занятия «решительной позиции» и поддержки сторонников демократии. Посол подчеркнула, что постоянные угрозы со стороны Азербайджана подрывают мирные инициативы, и призвала международное сообщество привлечь Азербайджан к ответственности, поскольку это является «моральной и стратегической необходимостью». Посол Армении заявила, что участие международных акторов является не вопросом морали, а должно диктоваться необходимостью обеспечения справедливости и стабильности в регионе.