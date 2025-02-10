Россия против того, чтобы Армения и Азербайджан заключали «скороспелые документы»

Ереван /Медиамакс/. Россия выступает против того, чтобы Армения и Азербайджан заключали «какие-то скороспелые документы».

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сказал в интервью газете «Известия»:

«Мы выступаем за то, чтобы армянская и азербайджанская стороны выработали такой мирный договор, который открывал бы путь и означал бы устойчивое долгосрочное урегулирование отношений, а не закладывал бы «мину» для будущих поколений. Естественно, мы всегда готовы способствовать движению вперед и мы против того, чтобы заключались какие-то скороспелые документы, как на том настаивает Запад, который очень хочет как можно скорее подтолкнуть Армению и Азербайджан к заключению мирного договора на какой-либо западной площадке. Такие поспешные, непродуманные и не до конца выверенные решения могут привести не к долгосрочному устойчивому миру, а наоборот, заложить какие-то зерна конфронтации на будущее, что, конечно же, мы считаем крайне нежелательным ни для Армении с Азербайджаном, ни для Южного Кавказа, ни для России.

К сожалению, работа трехсторонней группы во главе с заместителями председателей правительств России, Азербайджана и Армении по разблокированию транспортных коммуникаций и возобновлению экономических связей сейчас прервана и заморожена, если так можно выразиться. Конечно же, мы призываем стороны и прежде всего наших армянских друзей вернуться к работе в рамках этой группы. Российская сторона всегда готова оказать всяческое содействие сторонам, если они того пожелают».