Пашинян: Важно включить повестку мира в список приоритетов США - Mediamax.am

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Пашинян: Важно включить повестку мира в список приоритетов США


Фото: https://www.primeminister.am/


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «было бы очень важным включить повестку достижения мира на Южном Кавказе в список приоритетов политической элиты США».

Пресс-служба правительства сообщает, что премьер-министр заявил об этом, выступая в Вашингтоне на приеме, организованном организацией Save Armenia.

 

«Я верю, что демократия в Армении необратима. Сейчас есть только один инструмент, с помощью которого предпринимаются попытки помешать демократическому пути Армении, - это инструмент войны, эскалации и конфликта. Вот почему мы так сосредоточены на мирной повестке - мы убеждены, что мир очень важен и имеет решающее значение для свободы», - сказал Никол Пашинян.

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