Российские эксперты предупреждают о возможных «фатальных последствиях» для Армениии

Ереван /Медиамакс/. Разрыв союзнических отношений с Россией уже в среднесрочной перспективе может создать стратегические риски для национальной безопасности Армении и существования современной армянской государственности.

Об этом говорится в аналитическом докладе Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук «Внешняя политика Армении на перепутье: кризис многовекторности».

«Отказ нынешнего армянского руководства от многовекторной внешней политики, от полноценного участия в деятельности ОДКБ, однозначный разворот в сторону ЕС и НАТО, с последующим свертыванием той глубокой взаимозависимости в сфере экономики и безопасности, которая сформировалась между Арменией и Россией, выводит страну в точку исторической неопределенности. Дальнейшее развитие может идти по двум основным сценариям.

Если правительством Никола Пашиняна будут предприняты еще более существенные шаги, нацеленные на окончательный разрыв союзнических отношений с Россией, это едва ли принесет существенные выгоды даже в краткосрочной перспективе, но в уже в среднесрочной перспективе может создать стратегические риски для национальной безопасности Армении и существования современной армянской государственности.

Недооценка вероятности решительных действий геополитических противников Армении, а также переоценка способности ЕС и НАТО обеспечить ее безопасность, в сочетании с полным игнорированием социально-экономических последствий подобных решений, может привести к самым фатальным последствиям», - говорится в документе.