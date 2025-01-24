Премьер-министр Армении принял глав парламентов стран Nordic-Baltic Eight - Mediamax.am

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Премьер-министр Армении принял глав парламентов стран Nordic-Baltic Eight


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян и спикеры и вице-спикеры парламентов стран-членов формата сотрудничества «Северо-Балтийская восьмерка» (Nordic-Baltic Eight) обсудили процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном, а также вопросы, связанные с возможностями разблокирования региональных транспортных коммуникаций.

«Руководители парламентов стран Северной Европы и Балтии выразили поддержку развитию сотрудничества Армения-ЕС и отметили готовность своих стран содействовать реализации дальнейших реформ и укреплению демократии в Армении».

 

Европейские парламентарии выразили свою поддержку проекту правительства Армении «Перекресток мира» и его принципам, а также усилиям армянской стороны по достижению мира»,- говорится в сообщении пресс-службы правительства.

 

Для участия в сегодняшней панельной дискуссии на тему «Вместе за мир и демократию» в Армению прибыли: председатель Рийгикогу Эстонии Лаури Хуссар, спикер Сейма Латвии Дайга Миериня, спикер Эдускунта Финляндии Юсси Халла-ахо, председатель Стортинга Норвегии Масуд Гараххани, третий вице-спикер Фолькетинга Дании Карстен Хёнге, первый заместитель председателя Сейма Литвы Юозас Олекас и первый заместитель председателя Риксдага Швеции Кеннет Форслунд.

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