Премьер-министр Армении принял глав парламентов стран Nordic-Baltic Eight

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян и спикеры и вице-спикеры парламентов стран-членов формата сотрудничества «Северо-Балтийская восьмерка» (Nordic-Baltic Eight) обсудили процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном, а также вопросы, связанные с возможностями разблокирования региональных транспортных коммуникаций.

«Руководители парламентов стран Северной Европы и Балтии выразили поддержку развитию сотрудничества Армения-ЕС и отметили готовность своих стран содействовать реализации дальнейших реформ и укреплению демократии в Армении».

Европейские парламентарии выразили свою поддержку проекту правительства Армении «Перекресток мира» и его принципам, а также усилиям армянской стороны по достижению мира»,- говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Для участия в сегодняшней панельной дискуссии на тему «Вместе за мир и демократию» в Армению прибыли: председатель Рийгикогу Эстонии Лаури Хуссар, спикер Сейма Латвии Дайга Миериня, спикер Эдускунта Финляндии Юсси Халла-ахо, председатель Стортинга Норвегии Масуд Гараххани, третий вице-спикер Фолькетинга Дании Карстен Хёнге, первый заместитель председателя Сейма Литвы Юозас Олекас и первый заместитель председателя Риксдага Швеции Кеннет Форслунд.