Пезешкиан на встрече с Путиным: «Мы постарались устранить все ошибки» - Mediamax.am

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Пезешкиан на встрече с Путиным: «Мы постарались устранить все ошибки»


Фото: remlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, прибывшим в Россию с официальным визитом.

«Ваш сегодняшний визит имеет особое значение, потому что мы не только будем иметь возможность и обсудим все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Мы давно над ним работали, и мне очень приятно, что эта работа завершена. Это важно, потому что это даст нам возможность придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего взаимодействия», - заявил Путин.

 

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Масуд Пезешкиан, в частности, сказал:

 

«Уверен, что подписание нашего большого договора придаст большой импульс развитию двусторонних отношений, и это станет прочным фундаментом для дальнейшего движения вперёд.

 

Перед визитом в Москву мы рассмотрели также ряд достигнутых договорённостей и соглашений, которые между нашими странами есть, были небольшие ошибки и задержки. Мы старались устранить все эти ошибки и задержки. Рад заявить о том, что наши министры и эксперты обсуждают все вопросы, я я уверен, что в течение сегодняшнего дня они договорятся о том, как их продвинуть. Я старался, приложил максимум усилий, чтобы все проблемы, которые существуют на нашей стороне, до сегодняшнего дня были устранены. Мы считаем, что наши двусторонние отношения с Российской Федерацией носят стратегически важный и всеобъемлющий характер».

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