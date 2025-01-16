Российский вице-премьер считает, что Армении следует определиться

Ереван /Медиамакс/. Вице-премьер России Алексей Оверчук сказал, что рост экономики Армении показывает, что она является основным бенефициаром от членства в ЕАЭС.

Как сообщает ТАСС, Алексей Оверчук повторил сделанное на минувшей неделе заявление о том, что Москва рассматривает решение Еревана о запуске процесса вступления в ЕС как начало выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Они говорят, что не планируют выходить из ЕАЭС. Но в чем особенность ситуации? Разговоры о том, что Армения сближается с Европейским союзом, шли давно, но 9 января 2025 года правительство Армении, поддержав законопроект об объявлении запуска процесса вступления в ЕС, совершило юридически значимый шаг».

«Дальнейшие шаги за правительством Армении. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», - сказал Оверчук.

«Инициаторы законопроекта «О запуске процесса вступления в Европейский союз» прекрасно понимают, что вступление в ЕС - вещь очень гипотетическая, и конечно, не хотят терять те экономические выгоды и преимущества, которыми обладают, являясь членом ЕАЭС», - заметил вице-премьер.

«К сожалению, уже в прошлом году мы начали видеть, что под воздействием дискуссий о вступлении в ЕС российский бизнес стал осторожнее относиться к развитию экономических связей с Арменией. Мы видели, что по ряду направлений началось сворачивание деловой активности», - добавил Оверчук.