Российский вице-премьер считает, что Армении следует определиться - Mediamax.am

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Российский вице-премьер считает, что Армении следует определиться


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Вице-премьер России Алексей Оверчук сказал, что рост экономики Армении показывает, что она является основным бенефициаром от членства в ЕАЭС.

Как сообщает ТАСС, Алексей Оверчук повторил сделанное на минувшей неделе заявление о том, что Москва рассматривает решение Еревана о запуске процесса вступления в ЕС как начало выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

 

«Они говорят, что не планируют выходить из ЕАЭС. Но в чем особенность ситуации? Разговоры о том, что Армения сближается с Европейским союзом, шли давно, но 9 января 2025 года правительство Армении, поддержав законопроект об объявлении запуска процесса вступления в ЕС, совершило юридически значимый шаг».

 

«Дальнейшие шаги за правительством Армении. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», - сказал Оверчук.

 

«Инициаторы законопроекта «О запуске процесса вступления в Европейский союз» прекрасно понимают, что вступление в ЕС - вещь очень гипотетическая, и конечно, не хотят терять те экономические выгоды и преимущества, которыми обладают, являясь членом ЕАЭС», - заметил вице-премьер.

 

«К сожалению, уже в прошлом году мы начали видеть, что под воздействием дискуссий о вступлении в ЕС российский бизнес стал осторожнее относиться к развитию экономических связей с Арменией. Мы видели, что по ряду направлений началось сворачивание деловой активности», - добавил Оверчук.

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