Алиев возлагает большие надежды на Трампа

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что c приходом к власти Дональда Трампа мы «сможем поднять отношения между США и Азербайджаном на стратегический уровень».

«Трамп приходит к власти с совершенно новой повесткой. В течение первого срока его правления в отношениях США и Азербайджана не было вопросов. Напротив, отношения были очень положительными, и нам удалось добиться прогресса во многих областях.

Основная ошибка администрации Байдена по отношению к Азербайджану заключалась в том, что она превратила отношения США и Азербайджана в жертву отношений США и Армении. Во-вторых, они продемонстрировали несправедливую позицию по отношению к Азербайджану, особенно по вопросу Карабаха. Я многократно говорил представителям США: вы поддерживаете территориальную целостность Украины обеими руками, вы предоставляете оружие и миллиарды долларов. Мы восстановили свою территориальную целостность, почему вы хотите нас наказать? Ответа не было. Ответ ясен: это двойные стандарты», - заявил Алиев в интервью азербайджанским телеканалам.

Говоря о будущем отношений Азербайджана с Европейским Союзом, Алиев сказал, что «прошедший год был годом разочарований, ротому что именно в прошлом году Европейский Союз однозначно встал на сторону Армении». Президент Азербайджана заявил также о «разрушительной роли» бывшего Верховного представителя по иностранным делам ЕС Жозепа Борреля.

«Что будет дальше, я не знаю. Комиссия новая, хотя некоторые персонажи старые. Если отношение к нам новой Европейской Коммсссии будет нормальным и конструктивным, думаю, мы сможем вернуться к конструктивному сотрудничества. Если продолжится процесс насыщения Армении оружием через так называемый Фонд мира, с нашей стороны последуют адекватные действия», - заявил президент Азербайджана.