Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскрыл содержание несогласованных статей мирного договора с Арменией.

ТАСС сообщает, что в интервью гендиректору агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву Алиев сказал:

«15 из 17 статей мирного договора между Азербайджаном и Арменией согласованы.

Не согласована статья о воздержании от взаимных исков, а также статья о неразмещении посторонних сил на нашей границе».

Президент Азербайджана добавил, что «под видом иностранных наблюдателей Ереван разместил на армяно-азербайджанской границе инфраструктуру НАТО».

Ильхам Алиев также сказал, что Армения должна внести изменения в свою конституцию, где содержится ссылка на Декларацию независимости «с территориальными претензиями к Азербайджану».

«Кроме того, остается вопрос о ликвидации Минской группы ОБСЕ. Нежелание Армении ликвидировать ее говорит о серьезности планов реваншистов», - сказал он.

По словам Алиева, если эти вопросы будут урегулированы, «никаких препятствий для подписания мирного договора не останется».