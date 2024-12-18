Алиев раскрыл содержание несогласованных статей мирного договора - Mediamax.am

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Алиев раскрыл содержание несогласованных статей мирного договора


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскрыл содержание несогласованных статей мирного договора с Арменией.

ТАСС сообщает, что в интервью гендиректору агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву Алиев сказал:

 

«15 из 17 статей мирного договора между Азербайджаном и Арменией согласованы.

Не согласована статья о воздержании от взаимных исков, а также статья о неразмещении посторонних сил на нашей границе».

 

Президент Азербайджана добавил, что «под видом иностранных наблюдателей Ереван разместил на армяно-азербайджанской границе инфраструктуру НАТО».

 

Ильхам Алиев также сказал, что Армения должна внести изменения в свою конституцию, где содержится ссылка на Декларацию независимости «с территориальными претензиями к Азербайджану».

 

«Кроме того, остается вопрос о ликвидации Минской группы ОБСЕ. Нежелание Армении ликвидировать ее говорит о серьезности планов реваншистов», - сказал он.

 

По словам Алиева, если эти вопросы будут урегулированы, «никаких препятствий для подписания мирного договора не останется».

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