Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию в Сирии, разговор с Эрдоганом не планируется - Mediamax.am

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Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию в Сирии, разговор с Эрдоганом не планируется


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Главной темой телефонного разговора президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана стал кризис в Сирии.

«Масштабная агрессия террористических группировок расценена как направленная на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности сирийского государства», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

 

Путин и Пезешкиан выразили «безусловную поддержку действиям законных властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны». Они также подчеркнули важность координации усилий в рамках астанинского формата с участием Турции.

 

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с событиями в Сирии пока не планируется.

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