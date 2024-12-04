Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию в Сирии, разговор с Эрдоганом не планируется

Ереван /Медиамакс/. Главной темой телефонного разговора президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана стал кризис в Сирии.
«Масштабная агрессия террористических группировок расценена как направленная на подрыв суверенитета, политической и социально-экономической стабильности сирийского государства», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Путин и Пезешкиан выразили «безусловную поддержку действиям законных властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны». Они также подчеркнули важность координации усилий в рамках астанинского формата с участием Турции.
Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в связи с событиями в Сирии пока не планируется.
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