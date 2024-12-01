Россия не отказывается от обязательств в военно-политической сфере - Mediamax.am

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Россия не отказывается от обязательств в военно-политической сфере


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Ереван /Медиамакс/. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин сказал сегодня, что «Россия верна договоренностям и не отказывается от обязательств в военно-политической сфере.

«Москва была и остаётся приверженной всему комплексу договорённостей как на двустороннем уровне, так и в рамках объединения на евразийском пространстве.  

 

Мы не отказываемся от обязательств перед союзниками, в том числе в военно-политической сфере», - сказал он на втором общественном форуме «Россия - Армения».

 

Михаил Галузин сказал также, что Россия ведет работу по трансформации платформы «3+3» по Южному Кавказу в полноценную организацию.

 

«Мы, как и прежде, не уклоняемся от содействия армяно-азербайджанской нормализации по всем ее трекам. Мы уделяем важное место платформе регионального сотрудничества «3+3» в вопросе гармонизации интересов всех стран региона», - заключил он».

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