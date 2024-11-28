Пашинян и Дуда обсудили армяно-польские отношения

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян и президент Польши Анджей Дуда, находящиеся с официальным визитом в Ереване, обсудили перспективы развития отношений Армении с Польшей и ЕС.

Собеседники подчеркнули постоянное развитие и расширение сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах. Стороны подчеркнули необходимость осуществления последовательных шагов по развитию визитов для развития торгово-экономических связей. В этом контексте Никол Пашинян и Анджей Дуда посчитали ключевыми активизацию межправительственного сотрудничества и взаимные визиты на высоком уровне.

Были затронуты вопросы, связанные с сотрудничеством Армения-ЕС. Президент Польши выразил поддержку своей страны расширению отношений с ЕС и осуществлению демократических реформ в Армении, а также приветствовал начало диалога с Арменией по вопросам либерализации визового режима.

Никол Пашинян представил Анджею Дуде последние события в переговорах по армяно-азербайджанскому мирному договору и принципиальные позиции армянской стороны. Премьер-министр подчеркнул приверженность Армении мирной повестке.