Комитет Cовета Европы призвал Азербайджан создать условия для возврашения армян в Карабах

Ереван /Медиамакс/. Консультативный комитет Cовета Европы по вопросам Рамочной конвенции о защите прав национальных меньшинств призвал власти Азербайджана «создать политические, правовые и практические условия, необходимые для безопасного и беспрепятственного возвращения перемещенных армян из Карабаха, а также создать специальный механизм для решения вопросов собственности».

Об этом говорится в Мнении Консультативного комитета.

В документе отмечается:

«Властям Азербайджана настоятельно рекомендуется провести инвентаризацию, защитить и сохранить все армянские религиозные и культурные объекты и артефакты, а также расследовать все утверждения о вандализме, разрушении и изменении исторических и культурных памятников и кладбищ, используемых этническими армянами в регионе. Все соответствующие органы власти, в том числе - на самом высоком политическом уровне, должны четко признать исторический вклад этнических армян в культурное наследие Карабаха и гарантировать защиту культурных и религиозных прав этнических армян Карабаха, в том числе тех, кто нашел убежище за рубежом».

Консультативный комитет Совета Европы заявил также о наличии публичной риторики против Республики Армения в контексте карабахского конфликта и ее прямого влияния на отношение к этническим армянам и призвал власти Азербайджана «решительно осуждать любые проявления нетерпимости в отношении лиц, принадлежащих к армянской общине, с целью облегчения процесса примирения».