Пашинян пообщался с Эрдоганом в Будапеште - Mediamax.am

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Пашинян пообщался с Эрдоганом в Будапеште


Фото: https://www.primeminister.am/


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принимает участие в пятом саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

Фотографии, распространенные пресс-службой правительства Армении, свидетельствуют,  что Никол Пашинян пообщался в кулурах саммита с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

 

В рамках саммита запланированы встречи Никола Пашиняна с коллегами из разных стран.

 

Премьер принял участие в круглом столе на тему «Экономическая безопасность».

 

В прошлый раз Никол Пашинян и Реджеп Тайип Эрдоган встречались в сентябре этого года в Нью-Йорке в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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