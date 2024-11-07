Пашинян пообщался с Эрдоганом в Будапеште

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принимает участие в пятом саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.
Фотографии, распространенные пресс-службой правительства Армении, свидетельствуют, что Никол Пашинян пообщался в кулурах саммита с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В рамках саммита запланированы встречи Никола Пашиняна с коллегами из разных стран.
Премьер принял участие в круглом столе на тему «Экономическая безопасность».
В прошлый раз Никол Пашинян и Реджеп Тайип Эрдоган встречались в сентябре этого года в Нью-Йорке в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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