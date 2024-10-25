Экс-посол Армении в России награжден орденом Дружбы

Ереван /Медиамакс/. Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин вручил орден Дружбы экс-послу Армении в России Вагаршаку Арутюняну.

Орден был присужден указом президента России за заслуги в укреплении дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между странами.

«Михаил Галузин тепло поблагодарил Вагаршака Арутюняна за конструктивное взаимодействие в период его пребывания на посольском посту и выразил надежду на то, что он и в дальнейшем продолжит помогать упрочению многогранных российско-армянских связей», - говорится в соощении МИД России.