Экс-посол Армении в России награжден орденом Дружбы - Mediamax.am

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Экс-посол Армении в России награжден орденом Дружбы


Фото: https://golosarmenii.am/


Ереван /Медиамакс/. Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин вручил орден Дружбы экс-послу Армении в России Вагаршаку Арутюняну.

Орден был присужден указом президента России за заслуги в укреплении дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между странами.

 

«Михаил Галузин тепло поблагодарил Вагаршака Арутюняна за конструктивное взаимодействие в период его пребывания на посольском посту и выразил надежду на то, что он и в дальнейшем продолжит помогать упрочению многогранных российско-армянских связей», - говорится в соощении МИД России.

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