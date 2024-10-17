Пашинян встретился с послами стран-членов ЕС - Mediamax.am

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Пашинян встретился с послами стран-членов ЕС


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился сегодня с послами стран-членов Евросоюза, аккредитованными в Армении, во главе с главой делегации ЕС, послом Василисом Марагосом.

Премьер-министр подчеркнул важность многосекторального сотрудничества Армения-ЕС, а также готовность правительства углублять и расширять многосторонние отношения с европейскими партнерами.

 

В этом контексте Никол Пашинян подчеркнул необходимость эффективной и последовательной реализации договоренностей, достигнутых в октябре прошлого года в Гранаде совместным заявлением с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также заявлением, принятом по итогам встречи на высшем уровне Армения-ЕС-США в Брюсселе в апреле этого года.

 

Василис Марагос коснулся процесса реализации шагов, предусмотренных вышеупомянутыми заявлениями, и подчеркнул постоянную поддержку ЕС в продвижении реформ в демократической и экономической сферах в Армении, включая развитие потенциала частного сектора. Глава делегации ЕС также подчеркнул начало диалога с Арменией по вопросам визовой либерализации, решение предоставить нашей стране помощь из Фонда мира ЕС.

 

Далее были обсуждены вопросы мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Премьер-министр Пашинян подчеркнул приверженность армянской стороны мирной повестке, а также готовность нашей страны подписать соглашение на основе согласованных статей и продолжить дальнейшие обсуждения по другим вопросам. В контексте обеспечения мира и стабильности в регионе собеседники отметили эффективную деятельность миссии наблюдателей ЕС в Армении.

 

Был произведен обмен мыслями о возможностях разблокировки региональных каналов связи.

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