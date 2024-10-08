Никол Пашинян отбыл в Россию с рабочим визитом - Mediamax.am

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Никол Пашинян отбыл в Россию с рабочим визитом


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Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня отбыл в Россию с двухдневным рабочим визитом.

Пресс-служба правительства сообщила, что Никол Пашинян примет участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ в Москве.

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