Никол Пашинян отбыл во Францию

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл сегодня с двухдневным рабочим визитом во Францию.

По сообщению пресс-службы правительства, премьер-министр Армении встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Мишелем Барнье.

Никол Пашинян также примет участие в очередном саммите Международной организации франкофонии.