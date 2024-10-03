Никол Пашинян отбыл во Францию - Mediamax.am

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Никол Пашинян отбыл во Францию


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбыл сегодня с двухдневным рабочим визитом во Францию.

По сообщению пресс-службы правительства, премьер-министр Армении встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Мишелем Барнье.

 

Никол Пашинян также примет участие в очередном саммите Международной организации франкофонии.

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