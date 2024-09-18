Алиев настаивает на прекращении деятельности Минской группы ОБСЕ

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заявил о необходимости прекращения деятельности Минской группы ОБСЕ и «всех связанных с ней институтов».

Как говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана, Ильхам Алиев сказал об этом в телефонном разговоре с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

«Заявив, что в регионе уже существует мир, глава государства подчеркнул, что именно благодаря усилиям Азербайджана в нашем регионе возникли новые реалии и статус-кво, основанные на справедливости и международном праве. Отметив, что инициатором мирного договора между Арменией и Азербайджаном также является именно наша страна, Ильхам Алиев подчеркнул, что для подписания этого договора важно, чтобы Армения положила конец территориальным претензиям против Азербайджана в своей Конституции и других законодательных актах», - отмечается в сообщении.

«Коснувшись вопроса делимитации границ, Ильхам Алиев отметил положительные результаты, достигнутые в рамках двустороннего процесса», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.