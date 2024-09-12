Никол Пашинян ответил МИД Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что если Армения и Азербайджан будут руководствоваться презумпцией, что «мы должны решить все важные вопросы и лишь потом подписать мирное соглашение, это значит, что мы его никогда не подпишем».

Он отметил, что армянская сторона предлагает мирный договор не из 13, а из 16 глав.

«У нас есть согласованное содержание всех 16 положений. Содержание трех из них, по сравнению с первоисточником, согласовано частично, остальные - полностью», - сказал Никол Пашинян в парламенте, комментируя высказывания пресс-секретаря МИД Азербайджана, который назвал предложение властей Армении подписать согласованные положения мирного соглашения «неприемлемым».

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«Мы предложили подписать то, что согласовано, поскольку очень важные принципиальные положения уже согласованы, подпишем – и будем двигаться дальше. Если же исходить из презумпции, что мы должны решить все важные вопросы и только потом подписать договор, значит, мы его никогда не подпишем. Потому что если мы придем к согласию по 4 важным вопросам, то останутся еще 4, которые необходимо согласовать, потом еще 4, и так всегда будет оставаться 4 вопроса», - сказал Никол Пашинян.