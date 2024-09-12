США выделят Армении $ 250 млн

Ереван /Медиамакс/. Вице-премьер Армении Мгер Григорян и директор армянской миссии Агентства США по международному развитию Джон Алело подписали сегодня документ об изменении грантового соглашения о сотрудничестве.

Как сообщила пресс-служба правительства Армении, в результате сумма, предоставляемая в рамках соглашения, увеличится более чем в два раза,

со $ 120 млн до $ 250 млн, также расширяться сферы совместных проектов.

Расширенное соглашение будет охватывать такие области, как управление рисками стихийных бедствий, кибербезопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, региональное сотрудничество и торговля, демократические процессы и инклюзивное экономическое развитие.

«Для Армении важна не только финансовая поддержка, но и продвигаемые в результате наших совместных программ демократические ценности, творческие идеи и развитая бизнес-культура. Инвестиции в нашу страну позволяют проводить фундаментальные реформы и повычать качество жизни граждан», - отметил Мгер Григорян.

«Это изменение показывает нашу приверженность партнерству с Арменией. Увеличивая объем нашей поддержки и расширяя программы, мы помогаем Армении развиваться и добиваться успеха. Наша работа с правительством и министерствами Армении играет решающую роль в достижении наших общих целей»,- сказал Джон Алело.