Захарова назвала «голословными» утверждения О’Брайена

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления помощника госсекретаря США Джеймса О’Брайена о том, что значительная часть населения Армении желает дистанцироваться от России, и США создают условия для этого.

«Безусловно, подобные «чистосердечные признания» высокопоставленных американских чиновников привлекли наше внимание. Однако удивления они не вызвали, так как ничего нового О’Брайен не сказал. Он лишь подписался под тем, о чем мы регулярно говорим и предупреждаем наших партнеров, в том числе в Ереване, а именно: Запад продвигает на Южном Кавказе деструктивную повестку, главная цель которой – фрагментировать пространство региона, разрушив исторические связи России с ее традиционными союзниками и соседями.

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В попытке оторвать южнокавказские республики, в том числе Армению, от России США и их сателлиты в Европе без зазрения совести вмешиваются во внутренние дела суверенных государств. Под благими предлогами стремятся подмять под себя систему госуправления, сосредоточить контроль за ресурсной базой, использовать транзитный потенциал.

Что касается голословных утверждений О’Брайена о том, что Армения хочет отвернуться от России, то это очередной пример присущего американцам геополитического инжиниринга – стремления сфабриковать в глазах мировой общественности нужную Вашингтону «реальность», не имеющую ничего общего с происходящим на самом деле.

О’Брайену и компании нужно усвоить одну простую вещь. Формировавшиеся веками связи между нашими странами выдержат все испытания на прочность, которым их неустанно подвергает Запад. На протяжении истории мы не раз подставляли плечо братскому армянскому народу, намерены делать это и впредь», - заявила Мария Захарова.