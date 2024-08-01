США стремятся открыть торговый путь через Азербайджан и Армению

Ереван /Медиамакс/. Помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен заявил, что если США «смогут открыть торговый путь через Азербайджан и Армению, страны Центральной Азии получат доступ к мировым рынкам и снизят зависимость от России и Китая».

Как сообщает ТАСС, выступая в Комитете по международным делам Сената США, Джеймс О'Брайен приветствовал «храбрые шаги» премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые заключаются в «разрыве с Россией».

Комментируя ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, помощник госсекретаря США сказал: «Это привело к серьезному разрыву, значительная часть населения Армении

хочет дистанцироваться от России».

«Так что мы создаем условия для того, чтобы это произошло», - цитирует О'Брайена ТАСС.

Говоря о переговорах Армении и Азербайджана, О'Брайен отметил, что Россия «стремится к тому, чтобы события развивались на ее условиях», что, по его словам, «вызывает раздражение у обеих сторон».

Он отметил, что на апрельской встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была создана «новая платформа для помощи Армении в снижении зависимости от России».

«Армения почти полностью зависит от России в экономическом и энергетическом плане, и нам нужно добиться диверсификации», - сказал американский дипломат.