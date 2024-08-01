США стремятся открыть торговый путь через Азербайджан и Армению - Mediamax.am

763 просмотров

США стремятся открыть торговый путь через Азербайджан и Армению


Фото: https://www.state.gov/


Ереван /Медиамакс/. Помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен заявил, что если США «смогут открыть торговый путь через Азербайджан и Армению, страны Центральной Азии получат доступ к мировым рынкам и снизят зависимость от России и Китая».

Как сообщает ТАСС, выступая в Комитете по международным делам Сената США, Джеймс О'Брайен приветствовал «храбрые шаги» премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые заключаются в «разрыве с Россией».

 

Комментируя ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, помощник госсекретаря США сказал: «Это привело к серьезному разрыву, значительная часть населения Армении

хочет дистанцироваться от России».

 

«Так что мы создаем условия для того, чтобы это произошло», - цитирует О'Брайена ТАСС.

 

Говоря о переговорах Армении и Азербайджана, О'Брайен отметил, что Россия «стремится к тому, чтобы события развивались на ее условиях», что, по его словам, «вызывает раздражение у обеих сторон».

 

Он отметил, что на апрельской встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была создана «новая платформа для помощи Армении в снижении зависимости от России».

 

«Армения почти полностью зависит от России в экономическом и энергетическом плане, и нам нужно добиться диверсификации», - сказал американский дипломат.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Общество | Август 1, 2024 00:07
Тимофей Бордачёв: Ситуация в Армении отражает моральное состояние общества

Внешняя политика | Июль 31, 2024 17:28
МИД России: «Рост влияния Запада на медиаресурсы Армении не приведет ни к чему хорошему»

Регион | Июль 31, 2024 10:46
США стремятся открыть торговый путь через Азербайджан и Армению
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024