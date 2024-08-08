Шойгу обсудил в Баку «вмешательство Запада» в отношения Армении и Азербайджана»

Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что на встречах в рамках его рабочей поездки в Баку обсуждались «попытки Запада вмешаться» в процесс урегулирования отношений Армении и Азербайджана.

Сергей Шойгу встретился сегодня в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и секретарем Совета безопасности Рамилем Усубовым.

«Обсуждался самый широкий круг вопросов. Это, конечно, в первую очередь безопасность на Южном Кавказе. Это мирное соглашение с Арменией, десятая редакция которого передана Еревану. Это, конечно, очень активные попытки Запада вмешаться в этот процесс», - эти слова Шойгу приводит ТАСС.

«И, конечно, идея Ильхама Алиева о переговорах в формате 3+3. Он нами поддерживается», - сказал секретарь Совета безопасности России.