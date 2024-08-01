Шарль Мишель возобновил посреднические усилия, пишет Politico - Mediamax.am

1008 просмотров

Шарль Мишель возобновил посреднические усилия, пишет Politico


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Президент Европейского совета Шарль Мишель возобновил посреднические усилия с целью установления мира между Арменией и Азербайджаном, пишет Politico.

В беседе с Politico два высокопоставленных дипломата подтвердили, что Шарль Мишель провел отдельные встречи с лидерами Армении и Азербайджана в рамках прошедшего в Лондоне саммита Европейского политического сообщества.

 

В публикации говорится, что Мишель также отправил письмо двум лидерам, в котором призвал их вернуться за стол переговоров и завершить работу над мирным соглашеним, обеспечив прогресс по нерешенным вопросам.

 

Шарль Мишель: новый «главный посредник»

Politico отмечает, что, несмотря на встречи с Мишелем, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев не нашли возможности встретиться в Лондоне, обвинив в этом друг друга.

 

«Стороны должны прекратить игры и прийти к соглашению, поскольку президент Мишель сделал все зависящее от ЕС для достижения мирного соглашения», - заявил высокопоставленный дипломат, близкий к президенту Европейского совета.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Общество | Август 1, 2024 00:07
Тимофей Бордачёв: Ситуация в Армении отражает моральное состояние общества

Внешняя политика | Июль 31, 2024 17:28
МИД России: «Рост влияния Запада на медиаресурсы Армении не приведет ни к чему хорошему»

Регион | Июль 31, 2024 10:46
США стремятся открыть торговый путь через Азербайджан и Армению
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2024