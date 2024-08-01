Шарль Мишель возобновил посреднические усилия, пишет Politico

Ереван /Медиамакс/. Президент Европейского совета Шарль Мишель возобновил посреднические усилия с целью установления мира между Арменией и Азербайджаном, пишет Politico.
В беседе с Politico два высокопоставленных дипломата подтвердили, что Шарль Мишель провел отдельные встречи с лидерами Армении и Азербайджана в рамках прошедшего в Лондоне саммита Европейского политического сообщества.
В публикации говорится, что Мишель также отправил письмо двум лидерам, в котором призвал их вернуться за стол переговоров и завершить работу над мирным соглашеним, обеспечив прогресс по нерешенным вопросам.
Politico отмечает, что, несмотря на встречи с Мишелем, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев не нашли возможности встретиться в Лондоне, обвинив в этом друг друга.
«Стороны должны прекратить игры и прийти к соглашению, поскольку президент Мишель сделал все зависящее от ЕС для достижения мирного соглашения», - заявил высокопоставленный дипломат, близкий к президенту Европейского совета.
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