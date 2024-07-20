Пашинян и Шольц обсудили мирный процесс

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.

В пресс-службе армянского правительства сообщили, что на встрече в рамках проходящего в Лондоне Саммита европейского политического сообщества Пашинян «представил принципиальные позиции армянской стороны относительно процесса делимитации границы и возможностей разблокирования региональных инфраструктур».

«Были обсуждены вопросы, связанные с гуманитарными проблемами вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, и шаги по их решению. Премьер-министр Пашинян представил детали долгосрочных программ правительства Республики Армения, в том числе программы жилищного обеспечения. В контексте удовлетворения потребностей вынужденных переселенцев стороны также подчеркнули важность продолжительной поддержки со стороны международного сообщества. Собеседники также коснулись дальнейшего развития сотрудничества Армения-ЕС»,- говорится в сообщении пресс-службы правительства.