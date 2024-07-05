Путин назвал цели предложенной Россией новой архитектуры безопасности в Евразии

Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил, что предложенная Россией новая архитектура сотрудничества, безопасности и развития в Евразии призвана «прийти на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям, которые давали односторонние преимущества только отдельным государствам».

Выступая сегодня в Астане на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Путин отметил, что «многополярный мир стал реальностью».

«Ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности», - отметил президент России.