Концепция Армении - в заключении стратегического партнерства с США - Mediamax.am

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Концепция Армении - в заключении стратегического партнерства с США


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «приверженность дальнейшему расширению нашего сотрудничества в области демократических реформ, укрепления экономической и энергетической устойчивости, правосудия, борьбы с коррупцией, безопасности и в других сферах нашла отражение в концепции повышения стратегического диалога между Арменией и США на уровень стратегического партнерства».

Об этом говорится в поздравительном послании Никола Пашиняна Джо Байдену по случаю Дня независимости США.

 

«Многоплановые и тесные связи между Арменией и США, зафиксированные в последние годы значительный рост и развитие сотрудничества, включение новых направлений в двустороннюю повестку подчеркивают прочность нашего партнерства, основанного на демократических принципах, верховенстве закона и защите прав человека», - отметил премьер-министр Армении.

 

В послании также говорится:

 

«Армения придает важность роли США в процессе установления мира в нашем регионе и глубоко ценит поддержку США суверенитету, независимости, демократии, территориальной целостности и нерушимости границ Республики Армения в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года.

 

Пользуясь случаем, хочу подтвердить приверженность Армении повестке мира и выразить уверенность, что наше продолжительное и укрепляющееся партнерство в этот важнейший период будет способствовать созданию мирного и более благополучного будущего для наших двух стран и региона».

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