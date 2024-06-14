Медведев считает, что двери «клуба избранных» для Армении не откроют - Mediamax.am

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Медведев считает, что двери «клуба избранных» для Армении не откроют


Фото: rg.ru


Ереван /Медиамакс/. Заместитель председателя Совета безопасности России, бывший президент РФ Дмитрий Медведев считает, что «насчитывающая не одно столетие дружба российского и армянского народов, скрепленная союзными отношениями в рамках ОДКБ и ЕАЭС, давно стала «бельмом на глазу» у Вашингтона и его союзников».

«На перетягивание закавказской республики в евроатлантический лагерь были брошены значительные силы. Недаром именно в ее столице размещено одно из крупнейших американских посольств в мире. Мы наблюдаем, как эмиссары США, ЕС и НАТО становятся все более частыми гостями в Армении, направо и налево раздают щедрые посулы. Золотые горы, включая членство в Евросоюзе, этой республике предлагают, разумеется, в обмен на полную лояльность. Но не стоит обольщаться: подобные обещания - всего лишь приманка в неоколониальной мышеловке. Никто не намерен открывать двери «клуба избранных» для армянского народа. Пусть посмотрят на Грузию, где недавно был одобрен закон, который не понравился США и ЕС. И что? А вот что - санкции!», - пишет Медведев в статье «Время метрополий истекло», опубликованной в «Российской газете».

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