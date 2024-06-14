Заместитель госсекретаря посетит Армению на следующей неделе

Ереван /Медиамакс/. Заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма 17-19 июня посетит Армению.

Он примет участие в армяно-американском форуме местных органов по вопросам демократии и встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

«Этот визит отражает наше намерение продолжить укрепление двусторонних связей с армянским народом», - отметили в Госдепартаменте.

Верма возглавит делегацию федеральных и местных чиновников, представляющих Калифорнию, Канзас, Мичиган, Монтану и Пенсильванию.

Его будут сопровождать специальный представитель по городской и государственной дипломатии Нина Хачигян, возглавляющая новую команду субнациональной дипломатии в Госдепартаменте, и специальный представитель по коммерческим и деловым вопросам Сара Моргентау.