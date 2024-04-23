Путин и Пашинян могут встретиться в «краткосрочной перспективе»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал сегодня, что Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе личной встречи смогут обсудить актуальные вопросы.

Отвечая на вопрос, нет ли в Москве опасений, что Ереван потребует вывести из Армении российскую военную базу, представитель Кремля сказал: «Никаких сигналов на этот счет не было».

«Мы ожидаем, что уже в краткосрочной перспективе президенту Путину и премьер-министру Пашиняну представится возможность обсудить и эти, и, при необходимости, другие актуальные вопросы лично», - отметил Дмитрий Песков.