Армянский вице-премьер и посол США обсудили последние события, связанные с демаркацией границы - Mediamax.am

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Армянский вице-премьер и посол США обсудили последние события, связанные с демаркацией границы


Фото: https://www.gov.am/


Ереван /Медиамакс/. Вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян и посол США Кристина Куинн обсудили сегодня в Ереване вопросы армяно-американской двусторонней повестки.

Пресс-служба правительства сообщила, что на встрече также были обсуждены последние события, связанные с процессом демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном.

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