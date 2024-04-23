Армянский вице-премьер и посол США обсудили последние события, связанные с демаркацией границы

Ереван /Медиамакс/. Вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян и посол США Кристина Куинн обсудили сегодня в Ереване вопросы армяно-американской двусторонней повестки.
Пресс-служба правительства сообщила, что на встрече также были обсуждены последние события, связанные с процессом демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном.
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