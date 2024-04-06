«Против нас ведется полномасштабная гибридная война»

Ереван /Медиамакс/. Руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян заявил, что «против нас ведется масштабная гибридная война».
Комментируя состоявшуюся 5 апреля в Брюсселе трехстороннюю встречу высокого уровня Армения-США-Европейский союз, он сказал, что «эту работу следует удвоить и утроить».
«Усилия каждого из нас в становлении государства неоценимы и поэтому отчаянию не должно быть места в нашей жизни.
Против нас ведется масштабная гибридная война, чтобы вселить отчаяние, которому мы до сих пор сопротивлялись благодаря хладнокровию и здравому смыслу нашего общества.
Последний кризис, который мы преодолели вместе, защищая нашу Независимость, случился в сентябре прошлого года.
С помощью гибридных инструментов будут пытаться спровоцировать новые кризисы, для нейтрализации которых которые необходимо защищаться от масштабной фейковой атаки», - сказал руководитель аппарата премьер-министра Армении.
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