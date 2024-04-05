Джеймс О'Брайен: «У нас не было цели убеждать президента Азербайджана»

Ереван /Медиамакс/. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил сегодня, что «у нас не было цели убеждать президента Азербайджана».
Об этом американский дипломат заявил на удаленной пресс-конференции, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста о том, почему высокопоставленным чиновникам США и ЕС не удалось убедить президента Азербайджана в том, что состоявшаяся сегодня в Брюсселе трехсторонняя встреча Армения-США-ЕС не была направлена против Азербайджана.
«У нас не было цели убеждать президента Азербайджана. Мы сказали, что цель сегодняшней встречи - поддержать стремление армянского народа сделать выбор в пользу процветания и доступа к глобальным рынкам. Мы максимально открыты в обсуждении наших планов»,- сказал Джеймс О'Брайен.
Комментируя по просьбе Медиамакс сегодняшние заявления Ильхама Алиева, американский дипломат отметил, что в последние дни в телефонных разговорах с госсекретарем США и президентом Еврокомиссии президент Азербайджана признал, что каждая страна самостоятельно определяет форматы своих отношений с США и Евросоюзом.
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