Джеймс О'Брайен: «У нас не было цели убеждать президента Азербайджана»

Ереван /Медиамакс/. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил сегодня, что «у нас не было цели убеждать президента Азербайджана».

Об этом американский дипломат заявил на удаленной пресс-конференции, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста о том, почему высокопоставленным чиновникам США и ЕС не удалось убедить президента Азербайджана в том, что состоявшаяся сегодня в Брюсселе трехсторонняя встреча Армения-США-ЕС не была направлена против Азербайджана.

«У нас не было цели убеждать президента Азербайджана. Мы сказали, что цель сегодняшней встречи - поддержать стремление армянского народа сделать выбор в пользу процветания и доступа к глобальным рынкам. Мы максимально открыты в обсуждении наших планов»,- сказал Джеймс О'Брайен.

Внешняя политика | 2024-04-05 16:48:20 Алиев: Попытки изолировать Азербайджан приведут к «большой катастрофе»

Комментируя по просьбе Медиамакс сегодняшние заявления Ильхама Алиева, американский дипломат отметил, что в последние дни в телефонных разговорах с госсекретарем США и президентом Еврокомиссии президент Азербайджана признал, что каждая страна самостоятельно определяет форматы своих отношений с США и Евросоюзом.