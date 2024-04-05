Алиев: Попытки изолировать Азербайджан приведут к «большой катастрофе»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «процессы на Южном Кавказе развиваются в очень опасном направлении, и Азербайджан справедливо выражает свое беспокойство по этому поводу».

Как сообщают азербайджанские СМИ, на встрече с руководителя делегации Турции в Парламентской ассамблее НАТО Мевлютом Чавушоглу Алиев заявил, что «план, подготовленный для Южного Кавказа, в будущем может привести к большой катастрофе».

Он отметил, что «освобождение Азербайджаном Карабаха от оккупации и особенно проведенная в сентябре прошлого года антитеррористическая операция, вызвало беспокойство у некоторых сил».

В частности, напомнил Алиев, Европейский парламент принял резолюции, ПАСЕ лишила азербайджанскую делегацию права голоса. По мнению Алиева, все эти шаги могут привести «к очень негативным последствиям».

Говоря о состоявшейся сегодня в Брюсселе трехсторонней встрече США-ЕС-Армения, президент Азербайджана заявил, что «она создает еще один источник опасности для Южного Кавказа».

Он сообщил, что в последние дни высокопоставленные чиновники США и ЕС пытались убедить Баку, что эта встреча не направлена против Азербайджана. Алиев, тем не менее, считает, что «эта встреча направлена «на создание разделительных линий» на Южном Кавказе и «изоляцию нашей страны».

По его словам, «попытки превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе, будут в будущем иметь большие последствия и поэтому мы выступили с заявлениями, чтобы предупредить об этом наших партнеров в США и Европе».