«Грузия рискует сбиться с европейского пути», - заявили в США

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил сегодня о глубокой обеспокоенности США «внесением в парламент Грузии законопроекта, основанного на прошлогоднем проекте закона об «иностранных агентах».

«Законопроект представляет угрозу для организаций гражданского общества, чья работа облегачает жизни обычных граждан Грузии в таких сферах, как здравоохранение, образование и социальная поддержка. Это подрывает приверженность Грузии евроатлантической интеграции и рискует сбить Грузию с ее европейского пути.

Мы ясно выразили эти опасения правительству Грузии», - заявил Миллер.