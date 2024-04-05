«Грузия рискует сбиться с европейского пути», - заявили в США - Mediamax.am

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«Грузия рискует сбиться с европейского пути», - заявили в США


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Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил сегодня о глубокой обеспокоенности США «внесением в парламент Грузии законопроекта, основанного на прошлогоднем проекте закона об «иностранных агентах».

«Законопроект представляет угрозу для организаций гражданского общества, чья работа облегачает жизни обычных граждан Грузии в таких сферах, как здравоохранение, образование и социальная поддержка. Это подрывает приверженность Грузии евроатлантической интеграции и рискует сбить Грузию с ее европейского пути.

Мы ясно выразили эти опасения правительству Грузии», - заявил Миллер.

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