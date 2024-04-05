США и ЕС увеличивают экономическую поддержку Армении

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил сегодня, что Соединенные Штаты «хотят видеть Армению сильной, независимой страной, мирно сосуществующей со своими соседями».

«США хотят помочь Армении в этом вопросе. США инвестируют в экономику Армении $ 65 млн, что на 50% больше, чем два года назад»,- сказал Блинкен по окончании трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Лейен в Брюсселе.

Он отметил, что США продолжат оказывать поддержку вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. «Это очень важно для долгосрочной стабильности Армении. У этого региона большое будущее, и люди могут от этого только выиграть».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, отметила, что в ближайшие годы Армении будет оказана большая поддержка.

«Мы будем поддерживать бизнес, таланты, малые и средние предприятия Армении, чтобы они развивались и выходили на новые рынки. Мы будем инвестировать в инфраструктурные проекты, в сектор возобновляемой энергетики, а также в авиацию и атомную энергетику»,- сказала Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, они изучат возможность трансграничных перевозок.

«ЕС готов продолжать оказывать поддержку вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха», - сказала она.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявил, что эта встреча знаменует расширение партнерства Армении с США и ЕС.

«Несмотря на множество кризисов, Армения добилась большого прогресса в плане демократии. Мы обсудили усилия Армении по укреплению демократических институтов. Армения подтверждает свою приверженность реформированию судебной системы, чтобы сделать страну более безопасной», - сказал он.

Никол Пашинян еще раз подтвердил, что Армения привержена нормализации отношений с Азербайджаном согласно «принципам взаимного признания территориальной целостности и суверенитета, а также демаркации и делимитации на основе Алма-Атинской декларации 1991 года».--