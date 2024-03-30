Байрамов обеспокоен предстоящей встречей США-ЕС-Армения

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил об обеспокоенности в связи с предстоящей 5 апреля встречей президента Европейской комиссии, госсекретаря США и премьер-министра Армении.

Как сообщает МИД Азербайджана, министр сказал об этом на встрече с послом по особым поручениям МИД России Павлом Князевым.

Байрамов заявил, что «далекие от региона страны препятствуют армяно-азербайджанской нормализации».

«В этой связи Байрамов сообщил Князеву, что в Баку вызывает обеспокоенность конференция США-ЕС-Армении, которая пройдет 5 апреля в Брюсселе», - отмечается в сообщении.

В Баку считают, что подобные инициативы могут поощрить Ереван на новые провокации, добавил Джейхун Байрамов.